Украинская актриса Ксения Мишина, судья "Україна має талант", показала себя и рассказала о нелюбимой работе
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является успешной украинской актрисой. Красотка в 2019 году победила на шоу "Танці з зірками", где партнером у нее был Евгений Кот. После этого девушка решила попробовать найти любовь, став героиней шоу "Холостячка". На проекте победил Александр Эллерт, но недавно Ксения разорвала отношения, а после этого стала судьей проекта "Україна має талант".
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. Красотка на новом видео в сторис рассказала о нелюбимой работе.
"Привет. Сегодня прочитала интересное исследование. Хочу с вами поделиться. Только представьте, 70% во всем мире так или иначе не любят свою работу. Конечно, причин может быть множество, но вы попробуйте угадать самую главную", - сказала Мишина.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Красотка также добавила четыре варианта ответа:
A. Нет роста.
B. Мало платят.
C. Бесит начальство.
D. Слишком сложно.
Напомним, брошенный Мишиной Эллерт заговорил об участии в новом проекте
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина придавила мужчину, заодно проверив его талант
Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" с Мишиной Эллерт показал, как изменился после проекта