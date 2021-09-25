Украинская актриса Ксения Мишина, судья "Україна має талант", показала себя и рассказала о нелюбимой работе

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является успешной украинской актрисой. Красотка в 2019 году победила на шоу "Танці з зірками", где партнером у нее был Евгений Кот. После этого девушка решила попробовать найти любовь, став героиней шоу "Холостячка". На проекте победил Александр Эллерт, но недавно Ксения разорвала отношения, а после этого стала судьей проекта "Україна має талант".

Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. Красотка на новом видео в сторис рассказала о нелюбимой работе.

"Привет. Сегодня прочитала интересное исследование. Хочу с вами поделиться. Только представьте, 70% во всем мире так или иначе не любят свою работу. Конечно, причин может быть множество, но вы попробуйте угадать самую главную", - сказала Мишина.

Красотка также добавила четыре варианта ответа:

A. Нет роста.

B. Мало платят.

C. Бесит начальство.

D. Слишком сложно.

Напомним, брошенный Мишиной Эллерт заговорил об участии в новом проекте

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина придавила мужчину, заодно проверив его талант

Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" с Мишиной Эллерт показал, как изменился после проекта



