Бывшая "Холостячка", судья "Україна має талант" и актриса Ксения Мишина удивила кадрами со съемок
С недавних пор артистка стала судьей в украинском шоу, поэтому в ее профиле в Инстаграм появилось довольно много Стори. В них звезда показывает самые интересные моменты во время рабочего процесса.
Также звезда часто делится разными превью из выступлений, которые поражали ее вместе с коллегами. Евгений Кот и Ксения в этот раз были поражены способностями мужчины, который метал нож в девушку, привязанную к специальному диску.
Причем мужчина делал это настолько уверенно, что даже не задумывался о том, что делает. Момент с попаданием ножа и шокировал Мишину, прижавшую руки к лицу. Повторил это и сам Кот, сидящий рядом в судейском кресле.
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Это не первый раз, когда выступление конкурсантов шоу поражает судей.
Ране 32-летняя звезда показала подготовку к очередной фотосессии, ради которой ей пришлось немного изменить внешность. Соответствующие кадры Мишина опубликовала в "сториз" в Инстаграм.
Так, Ксения позировала в гримерке напротив большого зеркала, пока над ее внешним видом колдовала стилист. Актриса перекинулась с мастером любезностями и рассказала, что вообще происходит.
"Доброе утро, друзья! Моя любимая принцесска делает и меня принцесской. Сегодня снимаем постер на фильм "Соседка", - сообщила Мишина.
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