Актриса, бывшая "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина удивила откровением
32-летняя звезда решила поделиться своими мыслями о важной части в ее жизни - таланте - и людях, на которых она всегда может опереться, и наоборот. Соответствующий пост Мишина сделала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Будучи членом жюри на "Україна має талант", Ксению особенно порадовало то, что среди ее соотечественников столько много по-настоящему талантливых людей - "ими хочется гордиться на весь мир".
Актриса решила поддержать инициативу своего коллеги по шоу Сергея Притулы и перечислить особенных людей в своей жизни, которые вызывают у нее восхищение. Среди них, продюсер и шоуранер сериала "Крепостная" Тала Пристаецкая, актер Виталий Ажнов и коуч Валерия Ольховская.
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Украинцы бурно обсуждают пост Мишиной. Одному из подписчиков не понравилось, что Ксения упомянула в посте про талантливых людей своего колегу Сергея Притулу.
"Что там делает Притула? 🤢", - спросила пользовательница.
"Что за цинизм?", - не сдержалась Мишина.
Другие присоединились к комментариям: "Очень умный и разносторонне развитый человек (Притула - ред.). Странная реакция..."; "по каким талантам он эксперт? И куда теперь фирменное: "Не ходіть по іншим каналам?"; "хотел человек написать что-то умное и не получилось 😂"; "Это что, проявление зависти через всплеск яда?"
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