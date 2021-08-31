Девушка с экстрасенсорными способностями довела до крика судей шоу "Україна має талант"

Как передает Politeka.net, шоу "Україна має талант" уже появилось на телеэкранах. Канал "СТБ" полностью поменял судейский состав. Новыми судьями стали известный телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Также, стоит отметить, что новым ведущим шоу стал Григорий Решетник. В сети активно обсуждается новый сезон шоу.

Так, на этот раз телеканал "СТБ" на своей странице в Инстаграм опубликовали новое промо-видео шоу "Україна має талант".

На сцену вышли простые украинцы, которые поразили судей своим талантом. Девушка предложила телеведущему проверить, что на ней нет никаких наушников и просит завязать глаза. Она проявила свои экстрасенсорные способности и называла предметы членов жюри, которые её коллега держал в руках.

"Мы можем что-то еще", - сказала участница шоу.

Судьи "Україна має талант" поражены таланту менталистки, а Ксения Мишина даже закричала от удивления.

"Как вы это делаете?", - спросил участников Женя Кот.

Ранее сообщалось, судья "Україна має талант" Женя Кот засветил, как проходят съемки шоу: "С нетерпением жду..."

Также, судья "Україна має талант" и победитель "Танців з зірками" Женя Кот хвастнул торсом без футболки : "Не останавливайтесь"

Politeka рассказывала, новая судья "Україна має талант" Ефросинина в белом платье со шлейфом засветилась на концерте: кадры