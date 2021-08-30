Известный танцор и победитель шоу "Танці з зірками" Женя Кот показал кадры со съемок "Україна має талант"

Как передает Politeka.net, Евгений Кот прославился благодаря своему участию в проекте "Танці з зірками". Он проявил себя там как талантливый танцор и хореограф, в результате чего одержал победу вместе со своей напарницей Ксенией Мишиной. Танцор активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз хореограф поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно стало известно, что Женя Кот стал новым судьей на проекте "Україна має талант". Также судьями стали актриса и "Холостячка" Ксения Мишина и шоумен Сергей Притула. Сейчас активно проходят съемки шоу и Женя Кот решил поделиться кадрами с площадки.

"С нетерпением жду когда все, что мы увидели увидите и Вы! А Вы ждете?", спросил хореограф.

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