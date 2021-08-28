Известный танцор и хореограф Женя Кот показал, как тренируется в выходные дни
Как передает Politeka.net, Женя Кот является популярным танцором и хореографом. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Танці з зірками". Там танцор одержал победу вместе с известной актрисой Ксенией Мишиной. Недавно стало известно, что теперь Женя Кот будет судить на шоу "Україна має талант". Хореограф активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Женя Кот поделился новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах танцор без футболки показывавет свою идеальную атлетическую форму. Он вышел во двор дома, где начал тренироваться в выходные дни. Стоит отметить, что из-за съемок шоу "Україна має талант", теперь у судей занятой график.
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"Не останавливайтесь. Работайте над собой каждый день", пишет хореограф.
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