Победитель "Танців з зірками 2019" Евгений Кот похвастался умениями своей красотки-жены
Как передает Рoliteka.net, кадрами танцор поделился на своей странице в Инстаграм.
Евгений Кот показал, как тренируется его пластичная жена Наталья.
«Это наша семейка: Я, Наталья, Бандит и Лиса👨👩👧👦 Как думаете, кто на кого похож характером?» - написал хореграф.
На видео запечатлено, как Наталья делает различные упражнения поражая гибкостью. При этом рядом с ней находится сам Евгений, также делая некоторые упражнения, и их домашние любимцы.
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«А обязательно это делать в трусах? И в лифчике? Для чего? Зачем? Все красиво-хорошо, но это прости господи трикотажные бельё....», - написали в комментариях.
Евгений Кот встал на защиту жены.
«Не путайте топ и шорты с нижним бельём! Даже если это были бы трусики и лифчик, не вижу в этом ничего плохого, тем более у неё прекрасная фигура за которой она следит и всегда поддерживает себя в хорошей форме, пример для многих! Я бы Вас понял если бы на видео был бы кто-то с фигурой гипопо и жутким целлюлитом, такое и правда нельзя никому показывать, чтобы не травмировать!», - ответил хореограф.
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