Судья нового сезона шоу "Україна має талант" Женя Кот показал поклонникам свою красавицу-жену

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Евгений Кот уже много лет принимает участие в популярном танцевальном шоу "Танці з зірками". В 2019 году Кот даже стал победителем проекта, его партнершей была известная актриса Ксения Мишина. Сейчас Кота вместе с Мишиной и Притулой пригласили стать судьей нового сезона популярного талант-шоу "Україна має талант".

В своем Instagram Женя Кот поделился редкой фотографией со своей женой гимнасткой, танцовщицей и финалисткой шоу "Україна має талант" Натальей Татаринцевой.

Как видим, Кот и Татаринцева участвовали в пост-шоу "Как выйти замуж". Хореограф пылко целовал жену на фото.

"Я тоже захотел чтобы здесь у меня тоже была эта фотография! Поцелуи делают мир лучше!)))", - написал Кот.

"Самая красивая пара 💑! 🔥❤️🙌", "Вы прекрасны 😍 ", "Прекрасные котики 😍🔥 ", "Романтика ❤️ Я, глядя на фото, сразу не узнала Вашу жену 🤭🤭🤭 ", " Лучшие❤️❤️❤️ ", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что новый судья " Україна має талант "признался, как будет оценивать участников шоу:" Я буду отказывать тем, кто...".

Напомним, что Ксения Мишина удачно поиграла с чувствами Кота и Сергея Притулы: "Давно не было...".

A еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" и победитель "Танцев со звездами" Женя Кот в деталях показал свой уютный дом: "Котики были в шоке".