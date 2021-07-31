Шанувальники шоу "Україна має талант" зачаровані новим ведучим

Як передає Politeka.net, телеканал СТБ нещодавно оголосив нових ведучих відомого шоу"Україна має талант". Серед них виявилися: ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і переможець "Танці з зірками" Євген Кот.

На цей раз на сторінці проекту "Україна має талант" опублікували нове фото. На ньому новий суддя шоу - Євген Кот. Він прославився своєю участю в шоу "Танці з зірками".

"Суддівство - це абсолютно новий крок у моїй кар'єрі. І я радий, що він станеться саме в проект" Україна має талант ". Я буду чесним суддею. Допомагати тим, у кого побачу потенціал і бажання представляти Україну на міжнародному рівні. Відмовляти тим, хто, на мій погляд, ще не готовий до участі в такому серйозному і нелегкій проекту. Але всіх без винятку я постараюся надихнути і вказати на їх кращі сторони і ті, що варто підтягнути, щоб прийти в наступному році ", - коментує Женя Кот.

Шанувальники підтримали відомого хореографа: "Він правда крутий", "Кращий суддя, який тільки міг бути.", "Кращий!".

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