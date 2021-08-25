Відомий танцюрист Євген Кот поділився кадрами зі зйомок в його затишному будинку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф, переможець "Танців з зірками" Женя Кот, який нещодавно став зірковим суддею шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився в сторіс кадрами зі зйомок в його власному будинку.

Схоже, телеканал СТБ знімав відео про життя і сім'ю хореографа, так що знімальна група прийшла до нього додому. На кадрах можна побачити не тільки затишний інтер'єр особняка Жені, але і його дружину, а також домашню живність – собаку Ейву і пухнастих котиків.

"Сьогодні до нас в гості прийшла знімальна група телеканалу СТБ. Знімальна група була в шоці від розмірів Ейви і всі рухалися дуже обережно. А Котики були в шоці від кількості людей", - підписав свої сторіс кіт.

На кадрах, які показав хореограф, можна помітити, що у нього на веранді є турнік, а сама територія навколо будинку дуже красива і доглянута. Всередині будинок виглядає дуже ефектно і сучасно, на стіні висить підсвічена карта світу, у вазах стоять живі квіти, в кімнаті є великий телевізор і затишна світлі меблі.

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