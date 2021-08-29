Популярный хореограф и новый судья "Україна має талант" Женя Кот вызвал бурную реакцию в сети своим поступком

Как передает Politeka.net, Женя Кот является известным танцором и хореографом. Как известно, недавно он стал новым судьей "Україна має талант" вместе с актрисой Ксенией Мишиной и шоуменом Сергеем Притулой. Ранее в паре с коллегой Ксенией Мишиной он одержал победу в проекте "Танці з зірками". Танцор активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм появилось новое видео. На кадрах Женя Кот стоит около дома в деревне без футболки. Он взял в руки ведро с водой и облил себя с головы до ног. На этот поступок резко отреагировала бабушка танцора. Он признался, что делает так каждый день.

"Женя! У тебя вся голова мокрая. О боже", говорит бабушка Евгения.

Поклонники танцора позитивно отреагировали на публикацию и оставили множество комментариев: "Бабуля супер", "Разговаривает на украинском? Супер! И бабушка классная".

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