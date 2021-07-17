Украинский хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил танцами с красоткой-женой
Как пишет Politeka.net, 33-летний Евгений женат на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой. Вместе парочка регулярно занимается спортом, снимает тренировки и танцы. Благодаря гибкости Натальи у звезд получаются невероятные танцы.
Так, в свежем ролике парочка предстала в романтических образах. Они станцевали нежный танец на фоне бассейна и восходящего солнца. Наталья положила свою ногу на плечо любимому и показала чудеса растяжки.
«Мы с @tatarintseva.kot иногда вот так балуемся)))», - подписал фото артист.
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В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.
«Балуйтесь почаще!))) очень красиво!», «Фантастически красиво!», «Какое классное видео, невероятная красота, нежность, всё в одном видео, просто великолепно», «Крутые», «красивое баловство», «Самая красивая пара», «молодцы, можно пересматривать оооочень много раз», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Женя Кот решил "переплюнуть" Каменских, муж звезды оценил: "Небритая конкурентка".
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