Украинский хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил танцами с красоткой-женой

Как пишет Politeka.net, 33-летний Евгений женат на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой. Вместе парочка регулярно занимается спортом, снимает тренировки и танцы. Благодаря гибкости Натальи у звезд получаются невероятные танцы.

Так, в свежем ролике парочка предстала в романтических образах. Они станцевали нежный танец на фоне бассейна и восходящего солнца. Наталья положила свою ногу на плечо любимому и показала чудеса растяжки.

«Мы с @tatarintseva.kot иногда вот так балуемся)))», - подписал фото артист.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Балуйтесь почаще!))) очень красиво!», «Фантастически красиво!», «Какое классное видео, невероятная красота, нежность, всё в одном видео, просто великолепно», «Крутые», «красивое баловство», «Самая красивая пара», «молодцы, можно пересматривать оооочень много раз», - пишут пользователи сети.

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