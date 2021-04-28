Відомий український хореограф, переможець шоу «Танці з зірками» Женя Кот вразив підтягнутою фігурою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кот опублікував фото, на якому постав без футболки. Танцюрист часто хвалиться своїм тілом, адже знаходиться в ідеальній формі. Він і його дружина, танцівниця Наталія Татаринцева, тримають себе у формі і регулярно займаються спортом.
На свіжому знімку Кот позував у чорних джинсах, сидячи на підлозі. На його грудях красувалися татуювання у вигляді троянд, які переможець "Танці з зірками" набив зовсім недавно. У коментарях схвильовані шанувальниці залишили артисту масу приємних слів.
"Фотки вогонь", "який красень", "як тепер заснути?", "Аполлон", «божественна краса», "чоловік мрії", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Женя Кот налякав похмурим образом. Знімки були зроблені в темних тонах, в результаті чого обличчя хореографа видозмінилося. Щоб надати фото загадковості артист приймав відповідні пози.
Зазначимо, що Женя Кот тричі брав участь у «Танцях з зірками». Його партнерками були Надя Дорофєєва, Мішель Андраде і Ксенія Мішина, з якою він виграв шоу.
Нагадаємо, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот розбурхав публічними ніжностями з напівроздягненою дружиною: "які ви тут...".
Як повідомляла Politeka, переможець "Танців з зірками" Женя Кот вирішив "переплюнути" Каменських, навіть Потап оцінив:"Неголена конкурентка".
Крім того Politeka писала, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот в одному халаті змусив Каменських понервувати:"занадто про себе уявив".