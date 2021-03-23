Відомий український хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот вразив ніжною тематичною фотосесією зі своєю красунею-дружиною
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував серію ніжних фото, знятих професійним фотографом. Сам Кот позував для фото в джинсах і білій майці, а ось його дружина Наталія Татаринцева була наполовину роздягнена. Вона прикрилася білим простирадлом, надавши кадрам ніжності і пікантності.
На фото сімейна парочка обіймалася і демонструвала ніжності на камеру. Виглядали вони дуже гармонійно.
"Як вам погодка сьогодні? Не знаю як у Вас, але я сьогодні спостерігав різку зміну погоди через кожні 500 метрів! Сонячна погода змінювалася зі сніговою хуртовиною сьогодні кілька разів!",- зазначив Кот.
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У коментарях хореографу залишили кілька відгуків і компліментів.
"Які ви тут зворушливі, ніжні. Шикарна фотосесія!", "Ой, ой, ой. Які ви тут ніжні», «як красиво», "Весна поки не поспішає на жаль", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що дружина Кота теж професійно займається танцями. Вона є чемпіонкою світу з акробатики на пілоні, тренером з Pole Dance і майстром спорту з естетичної гімнастики.
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