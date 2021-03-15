Відомий український хореограф, переможець шоу «Танці з зірками» Женя Кот вразив чуттєвими фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію чорно-білих знімків, на яких продемонстрував свою ефектну фігуру. Кот лежав на дивані, трохи відкинувши легкий халат, який прикривав його тіло. Підкачані груди звели з розуму прихильниць хореографа.

"Мені цікаво, з якою твариною я асоціююся у Вас, ну звичайно крім Кота)))?",- підписав фото хореограф.

Шанувальники із задоволенням взяли участь в опитуванні, перерахувавши тварин, на яких Євген схожий.

"Лев", "з великим котом", "Леопард", "у вас добрі очі тому, хочеться сказати, що на пантеру, але по доброму погляду все ж ви, красень», «Мангуст», «Гепард», «Кінь- благородна, граціозна, красива і сильна тварина)», «бик, однозначно! Не знаю чому", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Женя Кот кілька разів брав участь у шоу "Танці з зірками". Він танцював у парі з Надею Дорофєєвою, Мішель Андраде, а також з Ксенією Мішиною. Саме з Мішиною танцюрист переміг у проекті.

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