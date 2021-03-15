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Известный украинский хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил чувственными фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию черно-белых снимков, на которых продемонстрировал свою эффектную фигуру. Кот лежал на диване, немного откинув легкий халат, который прикрывал его тело. Подкачанная грудь свела с ума поклонниц хореографа.

«Мне интересно, с каким животным я ассоциируюсь у Вас, ну конечно кроме Кота)))?», - подписал фото хореограф.

Поклонники с удовольствием приняли участие в опросе, перечислив животных, на которых Евгений похож.

«Лев», «С большим котом», «Леопард», «У вас добрые глаза поэтому, хочется сказать, что на пантеру, но по доброму взгляду всё же вы, красавчик», «Мангуст», «Гепард», «Лошадь-благородное, грациозное, красивейшее и сильное животное)», «Бык, однозначно! Не знаю почему», - пишут пользователи сети.

Как известно, Женя Кот несколько раз участвовал в шоу «Танці з зірками». Он танцевал в паре с Надей Дорофеевой, Мишель Андраде, а также с Ксенией Мишиной. Именно с Мишиной танцор победил в проекте.

Напомним, что победитель «Танців з зірками» в коротких трусах заставил Каменских понервничать: «Как тебе такая трансформация?».

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