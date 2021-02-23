Переможець "Танців з зірками", український хореограф Женя Кот вразив яскравим перевтіленням

Як пише Politeka.net, в Instagram нового шоу "Ліпсінк батл" з'явився анонс виступу хореографа. У шоу зоряних пародій відомі українські артисти будуть перевтілюватися в інших зірок. Женю Кота вирішили переодягнути в NK.

На фото хореограф постав у коротких трусах і білій прозорій кофті. Йому наділи перуку з чорним кучерявим волоссям, а також зробили яскравий макіяж. Судячи з усього, зовнішній вигляд припав артисту до смаку. Він запалив під трек NK, якій незабаром доведеться побачити пародію на себе.

"Одним з перших учасників став Євген Кот @kot_jenya, який в яскравому промо-ролику перетворився на NK. Як тобі така трансформація? Нагадаємо, учасники проекту "Ліпсінк батл" розіб'ються на пари і влаштують справжню битву за звання кращого пародиста. Кожну зоряну пару пов'язує якась життєва історія суперництва, любові, дружби і т.д", - повідомили автори аккаунта.

Як відомо, в шоу крім Кота візьмуть участь Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Катерина Кухар, Павло Зібров та інші зірки. Ведучими шоу стали Потап і Тіна Кароль.

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