Победитель «Танців з зірками», украинский хореограф Женя Кот впечатлил ярким перевоплощением

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм нового шоу «Липсинк батл» появился анонс выступления хореографа. В шоу звездных пародий известные украинские артисты будут перевоплощаться в других звезд. Женю Кота решили переодеть в NK.

На фото хореограф предстал в коротких трусах и белой прозрачной кофте. Ему надели парик с черными кучерявыми волосами, а также сделали яркий макияж. Судя по всему, внешний вид пришелся артисту по вкусу. Он зажег под трек NK, которой в скором времени предстоит увидеть пародию на себя.

«Одним из первых участников стал Евгений Кот @kot_jenya, который в ярком промо-ролике превратился в NK. Как тебе такая трансформация? Напомним, участники проекта «Липсинк батл» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д», - сообщили авторы аккаунта.

Как известно, в шоу кроме Кота примут участие Елена Кравец, Маша Ефросинина, Екатерина Кухар, Павел Зибров и другие звезды. Ведущими шоу стали Потап и Тина Кароль.

Напомним, что Каменских в кожаной мини-юбке и с новой прической на шоу "Маска" заставила всех обалдеть: "Настю совсем не узнать".

Как сообщала Politeka, Каменских в домашнем свитере и без макияжа засветила, кто живет в их с Потапом доме: "Есть третий лишний".

Также Politeka писала, что Каменских поразила домашними кадрами с Потапом в поисках "вкусняшечки": "Хоть какую-то...".