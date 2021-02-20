Співачка Настя Каменських збентежила новим образом й інтригуючою звісткою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в мегаспокусливому вигляді та з незвичною зачіскою.

Так, Настя перевтілилася, заради чергового випуску шоу "Маска", де є однією з п'яти зіркових детективів, яким належить вгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тим чи іншим химерним костюмом.

"Чекаю вас сьогодні о 21:00 на п'ятому ефірі @maskaukrainetv, щоб разом з вами знову із завмиранням серця насолоджуватися виступами наших героїв😍 і звичайно, ж, вгадувати, хто ж ховається за їхніми масками! Як думаєте, кого ми відкриємо сьогодні? 🎭 ", - Настя порадувала фанатів анонсом.

Дівчина постала в шкіряному костюмі чорно-білого кольору, що складається з топа з довгим рукавом і міні-спідниці. Також вона була в чобітках-ботфортах, доповнивши ляльковий лук беретиком.

А щоб зовсім позбавити публіку дару мови, Каменських вирішила позбутися на деякий час своїх розкішних кучерів, надівши перуку з каре.

Співачка пограла з мімікою під час зйомок, зображуючи з себе одну з дам родом з 50-60-х рр.

Користувачі оцінили старання Насті, засипавши її компліментами:

"Як же тобі личить ця зачіска, красуня 🔥"

"Класний образ😍"

"Очманіти Настю зовсім не впізнати"

"Вау-вау гарнюня"

Раніше ми повідомляли, Каменських викликала захват ніжним кадром в одному леопардовому рушнику.

"На вулиці все так само дуже холодно, тому рекомендую утеплятися – одягом, гарячими напоями або обіймами з близькими. Мене сьогодні зігріває класний костюм", - підписала фото співачка.

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Як повідомляла Politeka, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".