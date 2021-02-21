Відомий продюсер і співак, фронтмен хіп-хоп групи MOZGI Олексій Потапенко, показав, як випрошує у Насті Каменських "вкусняшечку"

Відео Потап розмістив у сторіс Instagram, пише Politeka, він з'явився в кадрі в жовтій піжамі. Настя зловила свого "ведмедика" крутиться біля кухонного столу.

Настя запитала, що шукає Потап, на що той відповів:

"Хоч якусь цукерку, не Рафаелло, ні, таку вкусняшку, щоб з'їв, і відразу схуд".

На що Настя розсміялася і сказала, що такого не буває. "А у мене буває!",- сказав Потап, який тут же став танцювати. Настя прокоментувала танець чоловіка: "Худне, ведмедик!".

Імовірно, Потап зайнявся своєю фігурою, і сидить на дієті, за якою пильно спостерігає Настя.

Відомо, що співак став ведучим нового розважального шоу на каналі "1+1", під назвою "Ліпсінк Батл". Співведучою на шоу буде відома Тіна Кароль. Щоб бути у формі та відповідати своїй вишуканій сміливій компаньйонці, доведеться постійно підтримувати себе у формі.

Не так давно стало відомо, що Потап також став ведучим на шоу "Ліга сміху". Мабуть, співак "перепрофілювався" з репера в телеведучі. Що ж, за відгуками глядачів, він добре грає дану роль.

Нагадаємо, що Кошового з "Квартал 95"з Потапом підловили за дивним заняттям, кадри закулісся:" сьогодні ввечері...".

Портал Politeka інформував, що Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима у звичайному житті.

Також портал Politeka розповідав, що схудлий Потап засвітив білосніжний інтер'єр свого будинку по сусідству з Горбуновим.