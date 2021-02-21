Известный продюсер и певец, фронтмен хип-хоп группы MOZGI Алексей Потапенко, показал, как выпрашивает у Насти Каменских "вкусняшечку"

Видео Потап разместил в сторис Instagram, пишет Politeka, он появился в кадре в желтой пижаме. Настя словила своего "медведика" крутящимся возле кухонного стола.

Настя спросила, что ищет Потап, на что тот ответил:

"Хоть какую-то конфетку, не Рафаэлло, нет, такую вкусняшечку, чтобы съел, и сразу похудел".

На что Настя рассмеялась и сказала, что такого не бывает. "А у меня бывает!", - сказал Потап, который тут же стал танцевать. Настя прокомментировала танец мужа: "Худеющий медведик!".

По всей видимости, Потап занялся своей фигурой, и сидит на диете, за которой пристально наблюдает Настя.

Известно, что певец стал ведущим нового развлекательного шоу на канале "1+1", под названием "Липсинк Батл". Соведущей на шоу будет известная Тина Кароль. Чтобы быть в форме и соответствовать своей изысканной смелой компаньонке, придется постоянно поддерживать себя в форме.

Не так давно стало известно, что Потап также стал ведущим на шоу "Лига смеха". Видимо певец "перепрофилировался" из репера в телеведущие. Что ж, по отзывам зрителей, он хорошо справился с данной ролью.

Напомним, что Кошевого из "Квартал 95" с Потапом подловили за странным занятием, кадры закулисья: "Сегодня вечером...".

Портал Politeka информировал, что Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни.

Также портал Politeka рассказывал, что похудевший Потап засветил белоснежный интерьер своего дома по соседству с Горбуновым.