Відомий український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот закликав частіше дарувати квіти жінкам, при цьому зробив це доволі нестандартним способом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Жені Кота у соцмережі.

Так, в акаунті переможця "Танців з зірками" з'явилось фото, на якому він позує абсолютно голий, а найінтимніше місце прикраває букет квітів, що стоїть у вазі на столі.

"Даруйте своїм коханим квіти частіше! І не перетворюйте це в буденність, проявіть трохи фантазії! Дозволяю взяти приклад з мене! Всім любов!" - написав він.

Крім квітів, на фото можна також роздивитись татуювання хореографа. На грудях у нього зображені троянди, місяць та сонце.

Багато кого порадували такі відверті світлини, однак знайшлися і критики подібної "інсталяції". При чому сам Женя Кот охоче відповідає на більшість коментарів.

"Як інтригуюче", "Це дуже смішно", "Ідеальний ранок, ідеальний подарунок, ідеальне тіло, ідеальний чоловік", "Неначе люди подуріли", "Трохи! Це корисно іноді", "Яка у вас порода кота?", "Сексуальний", "Як розбачити?", "Живи з цим!", "Стидоба", - пишуть у коментарях.

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