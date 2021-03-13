Известный украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот призвал чаще дарить цветы женщинам, при этом сделал это довольно нестандартным способом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Жени Кота в соцсети.

Так, в аккаунте победителя "Танцев со звездами" появилось фото, на котором он позирует абсолютно голый, а самое интимное место прикрывает букет цветов, стоящий в вазе на столе.

"Дарите своим любимым цветы чаще! И не превращайте это в обыденность, проявите немного фантазии! Разрешаю взять пример с меня! Всем любовь!" - написал он.

Кроме цветов, на фото можно также рассмотреть татуировки хореографа. На груди у него изображены розы, луна и солнце.

Много кого порадовали такие откровенные фотографии, однако нашлись и критики подобной "инсталляции". Причем сам Женя Кот охотно отвечает на большинство комментариев.

"Как интригующе", "Это очень смешно", "Идеальное утро, идеальный подарок, идеальное тело, идеальный мужчина", "Как Будто люди подурели", "Немного! Это полезно иногда", "Какая у вас порода кота?", "Сексуальный", "Как развидеть?", "Живи с этим!", "Стыдоба", - пишут в комментариях.

Напомним, победитель "Танцев со звездами" Женя Кот открыл рубашку, соблазнив стальным торсом: "Кайф".

Как сообщала Politeka, главный красавец "Танцев со звездами" слился в поцелуе с эффектной брюнеткой, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что победитель "Танцев со звездами" в коротких трусах заставил Каменских понервничать: "Как тебе такая трансформация?".