Популярный украинский хореограф, участник и победитель «Танців з зірками» Женя Кот побаловал поклонниц пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф опубликовал фото, на котором позировал вместе со своей красоткой-женой Наталией Татаринцевой. Сам Кот был одет в джинсы и рубашку, которую он распахнул, засветив свой стальной пресс. Мужчина стоял возле стены, а рядом с ним стояла его любимая жена. Девушка смотрела на Кота, благодаря чему кадр получился особенно чувственным.

Особое внимание привлекли татуировки на груди у Кота. Красивые розы украшали и без того красивую грудь артиста.

«Вдохновляйте, подталкивайте, напоминайте, направляйте друг друга на решения вопросов! Не давайте своим убегать от нерешенных вопросов, помогайте их решить только с помощью любви!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Вы такие красивые», «Кайф», «Шикарно», «Очень красивая пара. Счастья вам», «Фото супер», «Лучшие», «Как всегда огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Женя Кот в паре с Ксенией Мишиной выиграл в шоу «Танці з зірками». Правда, участвовать в следующем сезоне шоу хореограф не захотел.

Напомним, что драма победителя "Танців з зірками", невеста изменила ему с известным певцом: "Загуляли...".

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