Переможець "Танців з зірками 2019" Євген Кот похвалився вміннями своєї красуні-дружини

Як передає Рoliteka.net, кадрами танцюрист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Євген Кот показав, як тренується його пластична дружина Наталя.

"Це наша сімейка: я, Наталя, Бандит і Лисиця 👨 👩 👧 👦 як думаєте, хто на кого схожий характером?"- написав хореграф.

На відео відображено, як Наталя робить різні вправи вражаючи гнучкістю. При цьому поруч з нею знаходиться сам Євген, також роблячи деякі вправи, і їх Домашні улюбленці.

У мережі дівчину дорікнули за одяг, в якому вона займалася.

«А обов'язково це робити в трусах? І в ліфчику? Для чого? Навіщо? Все красиво-добре, але це прости господи трикотажні білизна....» ,- написали в коментарях.

Євген Кот став на захист дружини.

"Не плутайте топ і шорти з нижньою білизною! Навіть якщо це були б трусики і ліфчик, не бачу в цьому нічого поганого, тим більше у неї прекрасна фігура за якою вона стежить і завжди підтримує себе в хорошій формі, приклад для багатьох! Я б вас зрозумів якби на відео був би хтось з фігурою гіпопо і моторошним целюлітом, таке і правда не можна нікому показувати, щоб не травмувати!",- відповів хореограф.

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