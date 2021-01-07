Популярний український хореограф, учасник і переможець "Танців з зірками" Женя Кот заінтригував святковими знімками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram головний красень проекту опублікував серію фото біля новорічної ялинки. На фото ефектний брюнет позував зі своєю красунею-дружиною Наталією Татаринцевою, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танцю на пілоні. На першому фото парочка злилася в пристрасному поцілунку.

Дівчина була одягнена в рожевий об'ємний светр, а Женя Кот в білий. Кучеряве волосся танцівниці збило шанувальників з пантелику, в результаті чого вони сплутали красуню з суддею «Танців з зірками», примою-балериною Катериною Кухар.

"Котики, які ви Класні! Дивлюся на Вас і просто милуюся, ви неймовірні! З Різдвом вас, нехай у вашому домі буде мир і любов!", "На секунду здалося що це Катерина Кухар", "Атмосферно дуже", "хоч десь Наталя посміхається. З Різдвом вас", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Женя Кот зустрів свою майбутню дружину в 2015 році, але одружилася пара лише в січні 2019 року. Гучне весілля вони зіграли на одному з островів неподалік від Таїті.

Нагадаємо, що Женя Кот є одним з найяскравіших учасників танцювального шоу. У 2019 році він виграв проект у парі з Ксенією Мішиною.

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