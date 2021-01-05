Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар відверто розповіла про втрату дитини

Як передає Politeka.net, зірка дала інтерв'ю програмі "Ранок з Україною". За словами артистки, в першому шлюбі вона пережила страшну трагедію. Жінка потрапила до лікарні на останніх місяцях вагітності, але лікарі не змогли врятувати її дитину.

Балерина зізналася, що це був найважчий період в її житті. У неї була сильна депресія, через яку вона не тільки не виходила на вулицю, але навіть не вставала з ліжка.

"Закривала штори, не дивилася телевізор. Лежала і плакала. Іноді жити не хотілося, чесно", - зізналася Кухар, яка вирішила розповісти про свою трагедію.

Як стало відомо, це була дитина від першого чоловіка Катерини. Пізніше у неї з'явилося двоє чудових дітей. Син Тимур від першого шлюбу і дочка Настя, яка народилася в шлюбі з партнером Катерини по сцені Олександром Стояновим. До речі, від свого першого чоловіка Кухар пішла, коли була на останніх термінах вагітності. Саме тоді вона зрозуміла, що не хоче жити з цією людиною.

Як розповідала Катерина, з дитиною їй допомагала сидіти мама, яка підтримувала творчі прагнення дочки.

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