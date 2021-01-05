Прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар откровенно рассказала о потере ребенка

Как передает Politeka.net, звезда дала интервью программе «Ранок з Україною». По словам артистки, в первом браке она пережила страшную трагедию. Женщина попала в больницу на последних месяцах беременности, но врачи не смогли спасти ее ребенка.

Балерина призналась, что это был самый тяжелый период в ее жизни. У нее была сильная депрессия, из-за которой она не только не выходила на улицу, но даже не вставала с кровати.

«Закрывала шторы, не смотрела телевизор. Лежала и плакала. Иногда жить не хотелось, честно», - призналась Кухар, решившая рассказать о своей трагедии.

Как стало известно, это был ребенок от первого мужа Катерины. Позже у нее появилось двое замечательных детей. Сын Тимур от первого брака и дочка Настя, которая родилась в браке с партнером Екатерины по сцене Александром Стояновым. Кстати, от своего первого мужа Кухар ушла, когда была на последних сроках беременности. Именно тогда она поняла, что не хочет жить с этим человеком.

Как рассказывала Катерина, с ребенком ей помогала сидеть мама, которая поддерживала творческие стремления дочери.

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