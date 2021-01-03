Запалює не тільки в " Танцях з зірками"

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала синові виступ Катерини Кухар, судді шоу " Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, актриса почала залучати дітей до мистецтва і вирушила з чотирирічним Іваном на балет. Вона розмістила кадри з театру у своєму мікроблозі "Instagram".

Зіркова сім'я відвідала постановку "Лускунчик", яку показали в Національній опері України в Києві. Олена Кравець розташувалася на балконі, посадивши синочка в крісло спереду. Хлопчикові очевидно сподобалося уявлення за участю Катерини Кухар, тому що на знімку він дивиться прямо на сцену, не відриваючи очей - розглянути можна лише потилицю малюка.

"Перший "Лускунчик" в житті і мій зачарований побаченим принц:)", - поділилася Олена Кравець в описі до фото.

Користувачі соцмережі в коментарях поділилися своїми емоціями після одкровень гумористки:

"Як чарівно, як мило"; " Ого, які у вас козирні місця 👍"; "Олена ви завжди прекрасні, і не дивлячись ні на що і ні на кого йдете вперед і хороший приклад показуєте своїм дітям! Щастя, здоров'я, творчого успіху!!! ❤️👍Жінка свято🥳 🎉"; "чарівно"; "з минулим днем народження, Оленка.🔥 "; "Яке миле фото".

Раніше Олена Кравець поділилася сімейними знімками з двійнятами, яких досить рідко показує в соціальних мережах.

"Я знала, що він буде особливий. Відчувала з перших днів січня. Чуття не підвело, так що сьогодні про тебе «або добре, або нічого», вже прости, 2020", - написала Кравець в мікроблозі.

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