Зажигает не только в "Танцях з зірками"

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала сыну выступление Екатерины Кухар, судьи шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, актриса начала приобщать детей к искусству и отправилась с четырехлетним Иваном на балет. Она разместила кадры из театра в своем микроблоге "Инстаграм".

Звездная семья посетила постановку "Щелкунчик", которую показали в Национальной опере Украины в Киеве. Елена Кравец расположилась на балконе, посадив сынишку в кресло спереди. Мальчику очевидно понравилось представление с участием Екатерины Кухар, потому что на снимке он смотрит прямо на сцену, не отрывая глаз - рассмотреть можно лишь затылок малыша.

"Первый «Щелкунчик» в жизни и мой заколдованный увиденным принц:)", - поделилась Елена Кравец в описании к фото.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими эмоциями после откровений юмористки:

"Как очаровательно, как мило"; "Ого, какие у вас козырные места 👍"; "Елена вы всегда прекрасны, и не смотря ни на что и не на кого идёте вперед и хороший пример показываете своим детям! Счастья, здоровья, творческого успеха!!! ❤️👍Женщина праздник 🥳🎉"; "Волшебно"; "С прошедшим Днём Рождения, Леночка.🔥"; "Какое милое фото".

Ранее Елена Кравец поделилась семейными снимками с двойняшками, которых довольно редко показывает в социальных сетях.

"Я знала, что он будет особенный. Чувствовала с первых дней января. Чутьё не подвело, так что сегодня о тебе «либо хорошо, либо ничего», уж прости, 2020", - написала Кравец в микроблоге.

Напомним, что сияющая Кравец из «Квартал 95» показала красавца, который помогает ей с детьми: «Невозможно обаятельный»

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