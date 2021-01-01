Українська балерина і зірка шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, що потрібно українцям для щастя в новому році
Як передає Politeka.net, красуня разом з чоловіком привітала співвітчизників на зйомках "новорічної ночі" на телеканалі "Україна". Вона розмістила запис своєї промови в мікроблозі "Instagram".
Катерина Кухар одягла мішкувату синю сукню, яка переливається перламутровим відтінком. Її чоловік, прем'єр балету Олександр Стоянов, прийшов на святковий захід в коричневому костюмі-трійці і білій сорочці з розстебнутим коміром.
"Можливо, цього року не кожен відчує запах мандаринів", - пожартувала Катерина Кухар, натякаючи на симптом смертельно небезпечної інфекції китайського вірусу, від якої страждають багато українців, - "але нехай кожен відчує запах щастя", - "Вірте в чудеса, вірте в свої сили-і у нас з вами обов'язково буде все добре".
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Чоловік і колега балерини Олександр Стоянов приєднався до привітання: "Здоров'я і багатства вам в цьому році". Після таких слів він підняв хлопавку і вистрілив, злегка налякавши Катерину - зірка навіть скрикнула від несподіванки.
Раніше Кухар влаштувала виволочку гумористу Ігорю Ласточкіну, який надів схожий наряд синього кольору і чорну перуку.
"Ласточкін, йди сюди, це що таке взагалі. Це плагіат. У мене вже не чорне волосся, подивися, Ласточкін. Ти вже не в тренді, взагалі не в тренді. Перефарбуйся, сучка фарбована", - закричала суддя"Танців з зірками".
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