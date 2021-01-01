Украинская балерина и звезда шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, что нужно украинцам для счастья в новом году

Как передает Politeka.net, красотка вместе с мужем поздравила соотечественников на съемках "Новогодней ночи" на телеканале "Украина". Она разместила запись своей речи в микроблоге "Инстаграм".

Екатерина Кухар надела мешковатое синее платье, которое переливается перламутровым оттенком. Ее муж, премьер балета Александр Стоянов, пришел на праздничное мероприятие в коричневом костюме-тройке и белой рубашке с расстегнутым воротником.

"Возможно, в этом году не каждый почувствует запах мандаринов", - пошутила Екатерина Кухар, намекая на симптом смертельно опасной инфекции китайского вируса, от которой страдают многие украинцы, - "Но пусть каждый почувствует запах счастья", - "Верьте в чудеса, верьте в свои силы - и у нас с вами обязательно будет все хорошо".

Муж и коллега балерины Александр Стоянов присоединился к поздравлению: "Здоровья и багатства вам в этом году". После таких слов он поднял хлопушку и выстрелил, слегка напугав Екатерину - звезда даже вскрикнула от неожиданности.

Ранее Кухар устроила выволочку юмористу Игорю Ласточкину, который надел похожий наряд синего цвета и черный парик.

«Ласточкин, иди сюда, это что такое вообще. Это плагиат. У меня уже не черные волосы, посмотри, Ласточкин. Ты уже не в тренде, вообще не в тренде. Перекрасься, сучка крашенная», - закричала судья "Танців з зірками".

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