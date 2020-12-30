Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила розкішними образами для унікальної фотосесії
Як передає Politeka.net, прима-балерина взяла участь у гучному проекті Harcourt Inspiration ("Харкурт натхнення"). Вона виклала кадри зі зйомок і розповіла подробиці на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
Під час фотосесії Катерина Кухар приміряла два незвичайних образи. Спочатку вона одягла чорне плаття з пір'я з відкритими плечима, струнку талію красуні підкреслив практично непомітний пояс. Волосся танцівниця зібрала у високий хвіст, а довершила образ діамантовим "нашийником", намистом і сережками, які незабаром змінила на золоті прикраси.
Для другого образу Катерина Кухар одягла "пухнасте" біле плаття, а також напівпрозору корону у вигляді вінка з листя, ймовірно, кришталеву. Вона зробила більш виразний макіяж з темно-червоною помадою і зробила нову хвилясту укладку своїх локонів.
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"Дорогий, вітаю з виходом книги-фотоальбому. Це найбільший в Україні зірковий проект в легендарному французькому стилі harcourt. На фотографіях колекційного видання, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів постали 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно", - підписала кадри Катерина Кухар.
Раніше зірка виклала в соцмережі знімки, для яких позувала зі своїм чоловіком – артистом балету Олександром Стояновим і колегою Станіславом Ольшанським, всі троє наділи костюми з опери «Весілля Фігаро». Станіславу дісталася роль жінки, а на одному з фото чоловік Катерини жартома помацав його за груди, чим здивував балерину.
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