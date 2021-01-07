Популярный украинский хореограф, участник и победитель «Танців з зірками» Женя Кот заинтриговал праздничными снимками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм главный красавец проекта опубликовал серию фото возле новогодней елки. На фото эффектный брюнет позировал со своей красавицей-женой Натальей Татаринцевой, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне. На первом фото парочка слилась в страстном поцелуе.

Девушка была одета в розовый объемный свитер, а Женя Кот в белый. Кучерявые волосы танцовщицы сбили поклонников с толку, в результате чего они спутали красотку с судьей «Танців з зірками», примой-балериной Екатериной Кухар.

«Котики, какие Вы классные! Смотрю на Вас и просто любуюсь, вы невероятные! С Рождеством вас, пусть в вашем доме будет мир и любовь!», «На секунду показалось что это Екатерина Кухар», «Атмосферно очень», «Хоть где-то Наталья улыбается. С Рождеством вас», - пишут пользователи сети.

Как известно, Женя Кот встретил свою будущую жену в 2015 году, но поженилась пара лишь в январе 2019 года. Громкую свадьбу они сыграли на одном из островов неподалеку от Таити.

Напомним, что Женя Кот является одним из самых ярких участников танцевального шоу. В 2019 году он выиграл проект в паре с Ксенией Мишиной.

Напомним, что Кухар устроила выволочку звезде «Квартала 95», кадры закулисья: «Иди сюда, это что такое вообще?».

Как сообщала Politeka, непокорная Кухар прижалась к красавцу-мужу и заговорила о личном: «Уикенд продолжается...».

Также Politeka писала, что трагедия у Кухар, балерина прервала молчание: «Лежала и плакала…».