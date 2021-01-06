Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар блиснула стрункою фігуркою поруч з чоловіком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі своїм беззмінним партнером і чоловіком Олександром Стояновим. Фото було зроблено під час зйомок новорічного концерту. Катерина була одягнена в ефектну сукню, а її чоловік в стильний костюм.

Кухар встала спиною до Стоянова і тісно притулилася до нього. Чоловік, у свою чергу, обійняв красуню-дружину.

"Новорічний вікенд триває... від щирого серця вітаю вас зі Святим вечором та Різдвом! Бажаю теплих моментів з рідними, смачної куті і нехай вас оточує тільки щире оточення з найсвітлішими думками і намірами!",- привітала Кухар своїх шанувальників, заговоривши про особисте.

У коментарях красуні залишили масу привітань у відповідь. Не забули фанати і про компліменти для зіркової пари.

"Катя! З Новим Роком та Різдвом Христовим!", "Кращі", "найкращі і прекрасні", "красива пара, зі святами, успіхів!", "З Різдвом Христовим вас мої дорогі, нехай все збудеться", "казці бути", "це дуже смішно. Але ви навіть в гумористичному номері дуже красива", "ви прекрасні!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що красуня Кухар в пір'ї і короні приголомшила новим образом, такою її ще не бачили: "натхнення...".

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