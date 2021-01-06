Прима-балерина и судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар сверкнула стройной фигуркой рядом с мужем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со своим бессменным партнером и мужем Александром Стояновым. Фото было сделано во время съемок новогоднего концерта. Катерина была одета в эффектное платье, а ее муж в стильный костюм.

Кухар встала спиной к Стоянову и тесно прижалась к нему. Мужчина, в свою очередь, обнял красавицу-жену.

«Новогодний уикенд продолжается…От всего сердца поздравляю вас со Святым Вечером и Рождеством! Желаю теплых моментов с родными, вкусной кутьи и пусть вас окружает только искреннее окружение с самыми светлыми мыслями и намерениями!», - поздравила Кухар своих поклонников, заговорив о личном.

В комментариях красотке оставили массу ответных поздравлений. Не забыли фанаты и про комплименты для звездной пары.

«Катя! С новым годом и Рождеством Христовым!», «Лучшие», «Самые лучшие и прекрасные», «Красивая пара, с праздниками, успехов!», «С Рождеством Христовым вас мои дорогие, пусть все сбудется», «Сказке быть», «Это очень смешно. Но Вы даже в юмористическом номере очень красивая», «Вы прекрасны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что красотка Кухар в перьях и короне ошеломила новым образом, такой ее еще не видели: "Вдохновение...".

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