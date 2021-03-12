Після такого відео багато хто не засне

Відомий український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот вразив чуттєвим відео з дружиною, на якому пара не посоромилася показати свою пристрасть

Танцюрист поділився жаркими кадрами на ніч дивлячись у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на відео кіт постав зі своєю дружиною, чотириразовою чемпіонкою світу з танцю на пілоні Наталією Татаринцевою. Пара одягнена практично однаково: в прості вільні джинси і майки. Їх одяг підібраний так, щоб не відволікати на себе увагу від того, що відбувається в кадрі.

На відео кіт ніжно перебирає волосся своєї дружини, яка від задоволення прикрила очі. Потім танцюрист починає чуттєво цілувати кохану - спочатку в шию і груди, а потім і в губи. Все це відбувається в напівтемряві і під музику.

"На добраніч!",- підписав кадри кіт.

Втім, його шанувальники в коментарях відзначили, що такі кадри не сприяють хорошому сну.

"Солодких снів", "взаємно", "після такого відео, ніч не може бути спокійною... так багато пристрасті і в той же час ніжності", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Євген опублікував фото, на якому позував разом зі своєю красунею-дружиною Наталією Татаринцевою. Сам кіт був одягнений в джинси і сорочку, яку він розкрив, засвітивши свій сталевий прес. Чоловік стояв біля стіни, а поруч з ним стояла його кохана дружина.

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