Известный украинский хореограф и победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил чувственным видео с женой, на котором пара не постеснялась показать свою страсть

Танцор поделился жаркими кадрами на ночь глядя в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на видео Кот предстал со своей женой, четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне Натальей Татаринцевой. Пара одета практически одинаково: в простые свободные джинсы и майки. Их одежда подобрана так, чтобы не отвлекать на себя внимание от того, что происходит в кадре.

На видео Кот нежно перебирает волосы своей жены, которая от удовольствия прикрыла глаза. Затем танцор начинает чувственно целовать возлюбленную – сначала в шею и грудь, а затем и в губы. Все это происходит в полумраке и под музыку.

«Спокойной ночи!», - подписал кадры Кот.

Впрочем, его поклонники в комментариях отметили, что такие кадры не способствуют хорошему сну.

«Сладких снов», «Взаимно», «После такого видео, ночь не может быть спокойной... так много страсти и в тоже время нежности», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Евгений опубликовал фото, на котором позировал вместе со своей красоткой-женой Наталией Татаринцевой. Сам Кот был одет в джинсы и рубашку, которую он распахнул, засветив свой стальной пресс. Мужчина стоял возле стены, а рядом с ним стояла его любимая жена.

Напомним, победитель «Танців з зірками» Женя Кот распахнул рубашку, соблазнив стальным торсом: «Кайф».

Как сообщала Politeka, главный красавец «Танців з зірками» слился в поцелуе с эффектной брюнеткой, в сети ахнули.

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