Известный украинский хореограф, победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот впечатлил нежной тематической фотосессией со своей красоткой-женой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал серию нежных фото, снятых профессиональным фотографом. Сам Кот позировал для фото в джинсах и белой майке, а вот его женушка Наталья Татаринцева была наполовину раздета. Она прикрылась белой простынею, придав кадрам нежности и пикантности.

На фото семейная парочка обнималась и демонстрировала нежности на камеру. Выглядели они очень гармонично.

«Как вам погодка сегодня? Не знаю как у Вас, но я сегодня наблюдал резкую смену погоды через каждые 500 метров! Солнечная погода менялась со снежной метелью сегодня несколько раз!», - отметил Кот.

В комментариях хореографу оставили несколько отзывов и комплиментов.

«Какие вы здесь трогательные, нежные. Шикарная фотосессия!», «Ой, ой, ой. Какие вы тут нежные», «Как красиво», «Весна пока не спешит к сожалению», - пишут пользователи сети.

Отметим, что жена Кота тоже профессионально занимается танцами. Она является чемпионкой мира по акробатике на пилоне, тренером по Pole Dance и мастером спорта по эстетической гимнастике.

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