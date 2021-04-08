Відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот порадував шанувальників чуттєвим танцем в одному халаті

Як стало відомо, хореограф візьме участь у програмі "Ліпсінк баттл", суть якої полягає в тому, що українські зірки приміряють на себе образи популярних виконавців і виступають з їх піснями під фонограму. Про це повідомляється на сторінці "Ліпсінк баттл" в Instagram, пише Politeka.net.

Коту належить непросте завдання: він повинен буде перевтілитися в запальну Настю Каменських, наголошується в публікації.

"Вже цієї суботи на сенсаційному шоу зоряних пародій хореограф Женя Кот перетвориться на співачку NK! Чекаєш на його "Ліпсінк"? Буде дуже ефектно", - йдеться в підписі.

Також в пості з'явилося відео з Євгеном, на якому хореограф не забув похвалитися своїми танцювальними навичками.

На кадрах танцюрист в одному білому халаті чуттєво танцює під ритмічну музику, впевнено згинаючись в різні боки. Виглядає його танець дійсно досить ефектно.

Втім, не всі глядачі оцінили танець Кота по достоїнству.

"Таке, занадто про себе уявив", - зазначив під публікацією один з коментаторів.

Як відомо, Женя Кот кілька разів брав участь у шоу "Танці з зірками". Він танцював у парі з Надею Дорофєєвою, Мішель Андраде, а також з Ксенією Мішиною. З Мішиною танцюристу вдалося здобути перемогу в проекті.

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