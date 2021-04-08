Известный украинский танцор и победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот порадовал поклонников чувственным танцем в одном халате

Как стало известно, хореограф примет участие в программе «Липсинк баттл», суть которой состоит в том, что украинские звезды примеряют на себя образы популярных исполнителей и выступают с их песнями под фонограмму. Об этом сообщается на странице «Липсинк баттл» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Коту предстоит непростая задача: он должен будет перевоплотиться в зажигательную Настю Каменских, отмечается в публикации.

«Уже в эту субботу на сенсационном шоу звездных пародий хореограф Женя Кот превратится в певицу NK! Ждешь на его «Липсинк»? Будет очень эффектно», - говорится в подписи.

Также в посте появилось видео с Евгением, на котором хореограф не преминул похвастаться своими танцевальными навыками.

На кадрах танцор в одном белом халате чувственно танцует под ритмичную музыку, уверенно изгибаясь в разные стороны. Выглядит его танец действительно весьма эффектно.

Впрочем, не все зрители оценили танец Кота по достоинству.

«Такое, слишком о себе возомнил», - отметил под публикацией один из комментаторов.

Как известно, Женя Кот несколько раз участвовал в шоу «Танці з зірками». Он танцевал в паре с Надей Дорофеевой, Мишель Андраде, а также с Ксенией Мишиной. С Мишиной танцору удалось одержать победу в проекте.

Напомним, победитель «Танців з зірками» Женя Кот напугал мрачным видом и впавшими глазами: «Как в аду…».

Как сообщала Politeka, победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».

Также Politeka писала, что победитель «Танців з зірками» распахнул халат, заставив женщин визжать от восторга: «Бык, однозначно!».