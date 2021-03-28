Известный украинский хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот напугал мрачным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, на которых предстал в очень мрачном виде. Снимки были сделаны в темных тонах, в результате чего лицо хореографа сильно видоизменилось. Чтобы придать фото еще большей загадочности Кот принимал соответствующие позы.

«В роли кого хотите видеть меня на @tanci1plus1: Судьей или участником? И конечно же мне интересно почему!, - спросил артист у своих поклонников.

В комментариях украинцы стали высказывать свое мнение, но многие сошлись на том, что больше хотят видеть Кота в роли участника проекта, чтобы наслаждаться его танцами.

«Участником! Как можно лишить удовольствия видеть, как вы танцуете!», «Конечно участником. Хочу больше Ваших танцев», «Вы такой талантливый танцор, поэтому я хочу видеть Вас участником. Хочу наслаждаться вашими танцами», «Как в аду», «Участником , ты топ», - пишут люди.

Отметим, что Кот участвовал в трех сезонах «Танці з зірками», после чего взял перерыв. Хореограф признался, что устал от проекта.

«Я не ушел из «Танцев», я сделал паузу в этом году», - рассказывал Кот в одном из интервью.

Напомним, что бесстыжий победитель "Танців з зірками" Женя Кот полностью разделся, чтобы порадовать женщин: "Разрешаю взять...".

Как сообщала Politeka, победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».

Также Politeka писала, что победитель «Танців з зірками» распахнул халат, заставив женщин визжать от восторга: «Бык, однозначно!».