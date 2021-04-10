Відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками-2019", Женя Кот, здивував новим перевтіленням

Популярний танцюрист знімається в різних проектах, в яких не втомлюється хвалитися своїми талантами, повідомляє Politeka.net. Цього разу артист здивував перевтіленням, взявши участь у шоу "Ліпсінк батл".

Женя Кот постав в білосніжному костюмі - напівпрозорому гольфі й занадто коротких шортиках. Артист здивував зачіскою - він надів перуку з кучерявого і довгого волосся, а завершив образ макіяж з акцентом на очі.

Виявляється, Кот спародіював популярну українську співачку Настю Каменських.

"Друзі 🔥 сьогодні 🔥 сьогодні ️ ️ той самий ефір @lipsyncbattle_ua де я пародіюватиму найкрутішу співачку України @kamenskux ⭐️ Настя)! Будь обережна😈 у тебе з'явилася неголена конкурентка 😅 трошки відкрию завісу...Потапу @realpotap дуже сподобалося 😉", - написав танцюрист.

За п'ять годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Моя зе Бест", " Вау!!!!!!!! Ви крутий в цьому перевтіленні, але залишайтеся собою, Женю!!", "Женя, Ти вогонь😂 😂 😂 😂"," шикарна Каменських ! 😍 😂 ", "Ви супер 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Женя, Запали!!!! 🔥🔥🔥👏👏👏😍", "Женя-то любов😍", "😂NK", "Котик ти такий просто 🔥 симпатюля", " 🔥 🔥 🔥 це повинно бути феєрично !!!", "Така цікава бородата NK🙄 🤗 😊 😋"," Котик ти супер🔥", "Каменських, нарешті схудла😁", "котяра Не вірю не схожий😂 😂 😂 😂",- написали користувачі мережі.

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