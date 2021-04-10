Известный украинский танцор и победитель шоу «Танці з зірками-2019», Женя Кот, удивил новым перевоплощением

Популярный танцор снимается в разных проектах, в которых не устает хвастаться своими талантами, сообщает Politeka.net. В этот раз артист удивил перевоплощением, приняв участие в шоу "Липсинк батл".

Женя Кот предстал в белоснежном костюме - полупрозрачном гольфе и слишком коротких шортиках. Артист удивил прической - он надел парик из кудрявых и длинных волос, а завершил образ макияж с акцентом на глаза.

Оказывается, Кот спародировал популярную украинскую певицу Настю Каменских.

"Друзья 🔥 СЕГОДНЯ 🔥 Сегодня ⭐️тот самый эфир @lipsyncbattle_ua где я буду пародировать крутейшую певицу Украины @kamenskux ⭐️ Настя)! Будь осторожна😈 У тебя появилась небритая конкурентка 😅 Немножко приоткрою занавес...Потапу @realpotap очень понравилось 😉", - написал танцор.

За пять часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Моя ЗЭ Бест", "Вау!!!!!!!! Вы крутой в этом перевоплощении, но оставайтесь собой, Женя!!", "Женя, ты огонь😂😂😂😂", "Шикарная Каменских ! 😍😂", "Вы супер 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Женя, Зажги!!!! 🔥🔥🔥👏👏👏😍", "Женя - то любовь😍", "😂NK", "Котик ты такой просто 🔥 симпатюля", "🔥🔥🔥 это должно быть феерично !!!", "Такая интересная бородатая NK🙄🤗😊😋", "Котик ты супер🔥", "Каменских, наконец-то похудела😁", "Котяра не верю не похож😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, победитель «Танців з зірками» Женя Кот напугал мрачным видом и впавшими глазами: «Как в аду…».

Как сообщала Politeka, победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».

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