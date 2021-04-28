Известный украинский хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил подтянутой фигурой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кот опубликовал фото, на котором предстал без футболки. Танцор часто хвастается своим телом, ведь находится в идеальной форме. Он и его жена, танцовщица Наталия Татаринцева, держат себя в форме и регулярно занимаются спортом.

На свежем снимке Кот позировал в черных джинсах, сидя на полу. На его груди красовались татуировки в виде роз, которые победитель «Танці з зірками» набил совсем недавно. В комментариях взволнованные поклонницы оставили артисту массу приятных слов.

«Фотки огонь», «Какой красавец», «Как теперь уснуть?», «Аполлон», «Божественная красота», «Мужчина мечты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Женя Кот напугал мрачным образом. Снимки были сделаны в темных тонах, в результате чего лицо хореографа видоизменилось. Чтобы придать фото загадочности артист принимал соответствующие позы.

Отметим, что Женя Кот трижды принимал участие в «Танцях з зірками». Его партнершами были Надя Дорофеева, Мишель Андраде и Ксения Мишина, с которой он выиграл шоу.

Напомним, что победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».

Как сообщала Politeka, победитель "Танців з зірками" Женя Кот решил "переплюнуть" Каменских, даже Потап оценил: "Небритая конкурентка".

Кроме того Politeka писала, что победитель "Танців з зірками" Женя Кот в одном халате заставил Каменских понервничать: "Слишком о себе возомнил".