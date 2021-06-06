Відомий український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот вразив незвичайними розвагами з дружиною
Як передає Politeka.net, зараз пара відпочиває за кордоном, де насолоджується теплом і літнім сонцем. Як відомо, дружина хореографа Наталія Татаринцева і сама є відомою танцівницею. Більш того, вона є чотириразовою чемпіонкою світу з танцю на пілоні. Разом з чоловіком вони нерідко публікують пікантні відео з танцями та іншими трюками.
Цього разу парочка показала акробатичний трюк, який привів у захват шанувальників.
"Ми на морі", - підписав відео артист.
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У коментарях яскравій парі залишили масу приємних слів.
"Кращі", "Вау", "гаряче, гаряче", "це нереально круте відео", "Блін я балдію від вашої пари», «Боже, які зайчики", "Трюк смертельний, а всі задоволені і усміхнені!)», "Заздрю! Грійтеся на сонечку за всіх нас, які мерзнуть вдома!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Євген Кот опублікував фото з красунею-дружиною. На знімку він розкрив сорочку, засвітивши свій сталевий прес і незвичайні татуювання на грудях. Чоловік стояв біля стіни, а поруч з ним стояла його кохана дружина.
Нагадаємо, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот відчинив сорочку, спокусивши сталевим торсом: "Кайф".
Як повідомляла Politeka, переможець "Танців з зірками" Женя Кот відмовився від футболки, похвалившись сталевим пресом: "як тепер заснути?".
Також Politeka писала, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот розбурхав публічними ніжностями з напівроздягненою дружиною: "Які ви тут...".