Известный украинский хореограф и победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил необычными развлечениями с женой

Как передает Politeka.net, сейчас пара отдыхает за границей, где наслаждается теплом и летним солнцем. Как известно, жена хореографа Наталья Татаринцева и сама является известной танцовщицей. Более того, она является четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне. Вместе с мужем они нередко публикуют пикантные видео с танцами и другими трюками.

В этот раз парочка показала акробатический трюк, который привел в восторг поклонников.

«Мы на море», - подписал видео артист.

В комментариях яркой паре оставили массу приятных слов.

«Лучшее», «Вау», «Горячо, горячо», «Это нереально крутое видео», «Блин я балдею от вашей пары», «Боже, какие зайки», «Трюк смертельный, а все довольные и улыбающиеся!)», «Завидую! Грейтесь на солнышке за всех нас, мерзнущих дома!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Евгений Кот опубликовал фото с красоткой-женой. На снимке он распахнул рубашку, засветив свой стальной пресс и необычные татуировки на груди. Мужчина стоял возле стены, а рядом с ним стояла его любимая жена.

Напомним, что победитель «Танців з зірками» Женя Кот распахнул рубашку, соблазнив стальным торсом: «Кайф».

Как сообщала Politeka, победитель «Танців з зірками» Женя Кот отказался от футболки, хвастнув стальным прессом: «Как теперь уснуть?».

Также Politeka писала, что победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».