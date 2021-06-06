Известный украинский хореограф и победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот впечатлил необычными развлечениями с женой
Как передает Politeka.net, сейчас пара отдыхает за границей, где наслаждается теплом и летним солнцем. Как известно, жена хореографа Наталья Татаринцева и сама является известной танцовщицей. Более того, она является четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне. Вместе с мужем они нередко публикуют пикантные видео с танцами и другими трюками.
В этот раз парочка показала акробатический трюк, который привел в восторг поклонников.
«Мы на море», - подписал видео артист.
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В комментариях яркой паре оставили массу приятных слов.
«Лучшее», «Вау», «Горячо, горячо», «Это нереально крутое видео», «Блин я балдею от вашей пары», «Боже, какие зайки», «Трюк смертельный, а все довольные и улыбающиеся!)», «Завидую! Грейтесь на солнышке за всех нас, мерзнущих дома!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Евгений Кот опубликовал фото с красоткой-женой. На снимке он распахнул рубашку, засветив свой стальной пресс и необычные татуировки на груди. Мужчина стоял возле стены, а рядом с ним стояла его любимая жена.
Напомним, что победитель «Танців з зірками» Женя Кот распахнул рубашку, соблазнив стальным торсом: «Кайф».
Как сообщала Politeka, победитель «Танців з зірками» Женя Кот отказался от футболки, хвастнув стальным прессом: «Как теперь уснуть?».
Также Politeka писала, что победитель «Танців з зірками» Женя Кот взбудоражил публичными нежностями с полураздетой женой: «Какие вы здесь…».