Популярний український хореограф, учасник і переможець "Танців з зірками" Женя Кот побалував прихильниць пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хореограф опублікував фото, на якому позував разом зі своєю красунею-дружиною Наталією Татарінцевою. Сам Кот був одягнений в джинси і сорочку, яку він розстібнув, засвітивши свій сталевий прес. Чоловік стояв біля стіни, а поруч з ним стояла його кохана дружина. Дівчина дивилася на Кота, завдяки чому кадр вийшов особливо чуттєвим.

Особливу увагу привернули татуювання на грудях у Кота. Красиві троянди прикрашали і без того красиві груди артиста.

"Надихайте, підштовхуйте, нагадуйте, направляйте один одного на вирішення питань! Не давайте своїм тікати від невирішених питань, допомагайте їх вирішити тільки за допомогою любові!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Ви такі красиві", «Кайф», "Шикарно", "Дуже красива пара. Щастя вам", «фото супер», «Кращі», "як завжди вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Женя Кот у парі з Ксенією Мішиною виграв у шоу «Танці з зірками». Щоправда, брати участь у наступному сезоні шоу хореограф не захотів.

Нагадаємо, що драма переможця "Танців з зірками", наречена зрадила йому з відомим співаком: "Загуляли...".

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