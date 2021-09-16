Известная актриса Ксения Мишина появилась на красной дорожке с кудрявым красавцем
Как сообщает Politeka.net, недавно в сюжете "Светской жизни" появились кадры с красной дорожки Одесского кинофестиваля, на которых можно увидеть актрису Ксению Мишину. На светский раут звезда заявилась под ручку с высоким кудрявым красавцем. В интервью артистка рассказала о своем спутнике.
Как видно, для светского выхода Ксения надела роскошное белое платье интересного кроя с оригинальным темным декором, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Волосы девушки аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.
Рядом с Мишиной фотографам позировал ее коллега-актер Артемий Егоров. Оказалось, что они вдвоем сейчас как раз снимаются в романтической комедии "Соседка", и играют главных персонажей. По словам Ксении, у них с коллегой по съемочной площадке сложились отличные отношения: "У нас уже химия давно случилась".
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