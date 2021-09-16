Известная актриса Ксения Мишина появилась на красной дорожке с кудрявым красавцем

Как сообщает Politeka.net, недавно в сюжете "Светской жизни" появились кадры с красной дорожки Одесского кинофестиваля, на которых можно увидеть актрису Ксению Мишину. На светский раут звезда заявилась под ручку с высоким кудрявым красавцем. В интервью артистка рассказала о своем спутнике.

Как видно, для светского выхода Ксения надела роскошное белое платье интересного кроя с оригинальным темным декором, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Волосы девушки аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.

Рядом с Мишиной фотографам позировал ее коллега-актер Артемий Егоров. Оказалось, что они вдвоем сейчас как раз снимаются в романтической комедии "Соседка", и играют главных персонажей. По словам Ксении, у них с коллегой по съемочной площадке сложились отличные отношения: "У нас уже химия давно случилась".

Напомним, Ксения Мишина после расставания с Эллертом взбудоражила образом невесты: "Готова!".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина засветила подарок от Эллерта: "Крутой денечек".

Также Politeka писала, что "Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет".