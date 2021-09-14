Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина рассказала о своих трудовых буднях засветив интересную деталь

Артистка в этом году объявила о расставании с комиком из "Квартал 95" Александром Эллертом, передает Politeka.net.

Оба познакомились на шоу "Холостячка", и сразу после завершения проекта стали жить вместе.

Новость о расставании повергла некоторых людей в шок, но никто из экс-пары не раскрыл истинных причин разрыва.

Тем временем оба продолжают строить свои карьеры. В частности, в своем новом сторис Ксения Мишина рассказала, что она начала съемку в новом фильме.

"Сегодня крутой денечек, потому что, наконец-то я приступаю к съемкам своего нового фильма, который называется "Сім бажань", который вы увидите в кинотеатрах в следующем году", - рассказала звезда, выражая огромную радость.

При этом актриса засветила одну интересную деталь - на ее голове были очки - это подарок Эллерта на день рождения, когда пара еще была вместе.

Стоит отметить, что поклонники пары до сих пор не верят в ее расставание. По их словам, оба помирятся, к тому же Мишина носит подарки от бывшего, а тот в свою очередь недавно внезапно поздравил ее с "годовщиной" в сторис. Правда, оба никак не комментируют свое возможное воссоединение.

Напомним, Мишина подогрела слухи о возвращении к Эллерту, показав его необычный подарок

Как сообщала Politeka, Эллерт, забыв о Мишиной, с объятиями бросился встречать близкого человека

Также Politeka писала, что экс-участник "Холостячки" Рыбак взбудоражил снимком с возлюбленной и Эллертом